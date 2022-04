Westernstadt Pullman City in Hasselfelde startet in die Saison

Die Vorbereitungen gehen auf der Zielgerade. Letzte Handgriffe werden erledigt, die Cowboystiefel geputzt und die Lassos bereitgelegt. Am Freitag öffnet die Westernstadt Pullman City in Hasselfelde ihre Tore für Gäste.

Nadja Hagenberger und Alex Remy, Geschäftsführer der Westernstadt Pullman City in Hasseldelde, zeigen kurz vor dem Start in die Saison das umgebaute Old-West-Museum. Dort sind unter anderem Erinnerungsstücke des verstorbenen Chefs und Gründers Wolfgang Hagenberger zu sehen.

Hasselfelde - Am Ende der Main Street eilen Mitarbeiter hin und her, auf dem erweiterten Abenteuerspielplatz werden die letzten Handgriffe getan. Die Westernstadt Pullman City in Hasselfelde putzt sich heraus für den bevorstehenden Saisonstart.