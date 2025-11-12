Baustelle mit Verkehrseinschränkungen Westerntorkreuzung in Wernigerode wird saniert - Sperrungen und Umleitungen für Autofahrer

Die Westerntorkreuzung wird saniert – und das hat Folgen für den Verkehr in Wernigerode. Welche Straßen demnächst betroffen sind, wie lange die Bauarbeiten dauern und was Autofahrer zur notwendigen Sperrung wissen müssen.