Der erste Schnee der Saison ist auf dem 1.141 Meter hohen Brocken gefallen. Idyllisch ist es da oben aber gerade nicht: Bei minus zwei Grad herrschen Orkanböen.

Unwetterwarnung am Sonntag im Harz - erste Schneeflocken auf dem Brocken

Wernigerode - Bei minus zwei Grad Celsius sind auf dem Brocken die ersten Schneeflocken der Saison gefallen. Bis auf eine Höhe von etwa 600 Meter sei es etwas weiß geworden, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes in Leipzig.

In Schierke am Fuß des Brockens und an der Station Drei Annen Hohne der Harzer Brockenbahn sei somit etwas Schnee gefallen. Wegen des noch zu warmen Bodens bleibt das Weiß nur von kurzer Dauer, so der Meteorologe.

Die ersten Schneeflocken der Saison haben den Harz erreicht. Matthias Bein/dpa

Für die obersten Lagen im Harz gilt am Sonntag eine amtliche Unwetterwarnung vor Orkanböen. Deshalb fahren die Züge der Schmalspurbahnen derzeit nicht bis auf den 1.141 Meter hohen Brocken, den höchsten Berg Norddeutschlands. Auch in den kommenden Tagen soll es sehr windig bleiben.