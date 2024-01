Vom 1. bis 11. Februar findet der 16. Harzer Kulturwinter in 20 Orten in Sachsen-Anhalt, Thüringen und Niedersachsen statt. Was die Besucherinnen und Besucher erwartet.

Halle (Saale). - Whiskey-Tasting, Eisdisco, Taschenlampenführung, Winterwanderung: Der Harzer Kulturwinter wartet auch in diesem Jahr mit mehreren Dutzend Veranstaltungen auf.

Diese finden vom 1. bis 11. Februar in 20 Orten in den Harz-Regionen Sachsen-Anhalts, Niedersachsens und Thüringens statt, wie der Harzer Tourismusverband (HTV) in Goslar mitteilte.

„Auf dem Kalender stehen mehr als 100 Termine“, sagte eine Verbandssprecherin. Bei der 16. Ausgabe seien Schlösser, Klöster, Museen und touristische Einrichtungen dabei - zum Beispiel in Altenau, Wernigerode, Nordhausen, Rübeland oder Hahnenklee.

Harzer Kulturwinter 2024 - eine Auswahl an Veranstaltungen:

Die Eisdisco in der Schierker Feuerstein Arena in Wernigerode findet am 3. Februar statt. Foto: Wernigerode Tourismus GmbH

Den Harzer Kulturwinter gibt es seit 2007

Der Harzer Kulturwinter fand erstmals im Jahr 2007 statt, damals in 17 Orten. Mit der Veranstaltungsreihe will der Harzer Tourismusverband Ausflügler und Urlauber in der touristisch eher schwachen Zeit zu Jahresbeginn in den Harz locken.

Der Harz ist das nördlichste Mittelgebirge Deutschlands und erstreckt sich über die Bundesländer Niedersachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt.