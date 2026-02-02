Das „Haus Blume“ in Wernigerode, hieß anfangs „Villa Waldfrieden“, und gehörte nach einer Grundstückstrennung ab 1893 Dr. Pölchau, der dort mit seiner Frau Anna den Ruhestand verbringen wollte. Als er schon nach drei Jahren verstarb, richtete seine Witwe einige Zimmer zur Vermietung an Sommerfremde ein. Das war der Anfang einer wechselvollen Geschichte.

Foto: Haus Blume