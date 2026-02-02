Heimatgeschichte Harz Wie das „Haus Blume“ in Wernigerode zu seinem Namen gekommen ist
Benneckenstein/Wernigerode. - Das „Haus Blume“ in Wernigerode dürfte wohl jedem Alteingesessenen der Bunten Stadt am Harz ein vertrauter Begriff sein. Nur die wenigsten wissen jedoch, dass seine Bezeichnung nicht dem Pflanzenreich entliehen ist, sondern den Namen eines seiner früheren Bewohner, Pfarrer im Ruhestand Karl Blume aus Benneckenstein, trägt.