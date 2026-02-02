weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
  Heimatgeschichte Harz: Wie das „Haus Blume" in Wernigerode zu seinem Namen gekommen ist

Das „Haus Blume“ in Wernigerode dürfte vielen Einwohnern der Harz-Stadt ein Begriff sein. Seinem Namen verdankt das Haus jedoch nicht der Pflanzenwelt, sondern einem Pfarrer aus Benneckenstein.

Von Jürgen Kohlrausch 02.02.2026, 10:30
Das „Haus Blume“ in Wernigerode, hieß anfangs „Villa Waldfrieden“, und gehörte nach einer Grundstückstrennung ab 1893 Dr. Pölchau, der dort mit seiner Frau Anna den Ruhestand verbringen wollte. Als er schon nach drei Jahren verstarb, richtete seine Witwe einige Zimmer zur Vermietung an Sommerfremde ein. Das war der Anfang einer wechselvollen Geschichte.
Benneckenstein/Wernigerode. - Das „Haus Blume“ in Wernigerode dürfte wohl jedem Alteingesessenen der Bunten Stadt am Harz ein vertrauter Begriff sein. Nur die wenigsten wissen jedoch, dass seine Bezeichnung nicht dem Pflanzenreich entliehen ist, sondern den Namen eines seiner früheren Bewohner, Pfarrer im Ruhestand Karl Blume aus Benneckenstein, trägt.