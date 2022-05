Wie das Ladenetz für E-Autos in und um Wernigerode ausgebaut wird

Die Zahl von neu zugelassenen Elektro-Autos schnellt in die Höhe – auch im Harz. Damit steigt der Bedarf an öffentlichen Ladestationen. So sieht die Versorgung in und um Wernigerode aus.

Wernigerode - Der Trend zum Elektro-Auto nimmt in und um Wernigerode Fahrt auf. Das berichtet Stadtwerke-Geschäftsführer Steffen Meinecke und verweist auf die Nutzung der Ladesäulen des Energieversorgers: Allein 2021 habe sich der Strom-Absatz an den Stationen verdreifacht. „Teilweise müssen wir uns Kritik gefallen lassen, dass wir das Ladepunkte-Netz nicht schnell genug ausbauen“, ergänzt der Chef des städtischen Tochterunternehmens.

Dessen neueste Station für maximal zwei Fahrzeuge befindet sich an der Kopernikusstraße, betrieben mit grünem Strom aus Wasserkraft. Kostenpunkt für das Gerät, Tiefbau-Arbeiten und Installation: rund 20.000 Euro. Deshalb sei er froh, seit einem Jahr beim Ausbau in Wohngebieten wie der Burgbreite auf die Wernigeröder Wohnungsgenossenschaft (WWG) als Partner zählen zu können und die Kosten zu teilen, so Meinecke.

Entscheidungskriterium für Mieter in Wernigerode

Der Vermieter habe dabei einen ganz praktischen Antrieb, berichtet Genossenschaftsvorstand Christian Linde: „Immer mehr Wohnungsinteressenten fragen bei uns nach, ob und wo es Ladepunkte in der Nähe gibt. Das ist inzwischen ein wichtiges Entscheidungskriterium für viele.“ Gleichzeitig verspricht der WWG-Chef, keine vorhandenen Parkplätze vor den Blöcken in Ladestationen umzuwandeln. „Dafür wollen wir nur bislang ungenutzte Nischen einsetzen.“

Als Nächstes wollen Stadtwerke und WWG ihr Netzwerk – bislang umfasst es 17 Ladesäulen an sieben Stellen in Wernigerode sowie zwei weitere am Forellenteich in Ilsenburg – in den Wohnquartieren erweitern: Geplant seien öffentliche Stationen im Stadtfeld, aber auch das westliche Ende der Burgbreite und der Harzblick stünden im Fokus. Dabei hänge der Energieversorger aber von Zusagen für Fördergeld aus dem Programm „Öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Deutschland“ des Bundesverkehrsministeriums, Materiallieferungen und Handwerkern ab, ergänzt Meinecke.

Die Stadtwerke Wernigerode betreiben in der bunten Stadt am Harz 17 öffentliche Ladepunkte. Hinzu kommen laut der App "ladepunktENERGIE" zehn weitere öffentliche Ladepunkte in Wernigerode. Kartenmaterial: Open-Street-Map-Mitwirkende; Grafik: prePress Mitteldeutschland GmbH

An den Ladesäulen könne jeder Strom tanken, ohne Registrierung: Dazu muss der Nutzer nur mit seinem Smartphone den QR-Code oder NFC-Chip zur Datenübertragung an der Station scannen und sich zu den Bezahlkonditionen weiterleiten lassen. Die Stadtwerke empfehlen allerdings ihre Ladepunkt-Energie-App: Sie liefert Informationen zu verfügbaren Ladepunkten in der Nähe, deren Steckertypen und Preis sowie verbrauchten Kilowattstunden und Standzeit. Bislang haben sich über 200 Kunden registriert. Sie können einen Chip zum Vorhalten an den Säulen für einmalig 20 Euro erhalten, mit dem auch ohne Handy geladen werden kann.

Abgerechnet wird einmal im Monat, die einzelnen Ladungen sind jedoch im Nutzerkonto einsehbar. Dank einer Kooperation des Wernigeröder Unternehmens mit Anbietern aus dem In- und Ausland können App-Nutzer auf mehr als 100.000 weitere Standorte in ganz Europa zugreifen. Drei davon befinden sich in Wernigerode, einer in Reddeber.

Wie lange dauert „Tanken“ an E-Ladesäulen?

Unterschieden wird bei den Strom-Zapfsäulen zwischen sogenannten Normal- und Schnellladepunkten. Letztere arbeiten mit Gleichstrom und liefern eine Leistung von mehr als 22 Kilowatt. „Vom leeren Akku bis 80 Prozent Ladung dauert es im Schnitt etwa eine halbe Stunde“, erläutert Meinecke. An den normalen Stationen müsse der Fahrer dagegen eher mit anderthalb bis zwei Stunden Wartezeit rechnen – abhängig von Modell und Ladezustand seines Autos.

Dabei erinnern Meinecke und Linde daran, dass die Ladepunkte keine Parkplätze sind – deshalb der Hinweis an der Kopernikusstraße auf die maximale Verweildauer von vier Stunden. Da sich der Ladestatus der Wagen digital einsehen lasse, müssten Langzeitparker mit einem Knöllchen rechnen. „An Elektromobilität kommt niemand mehr vorbei – bei neuen Wohnprojekten wie an der Georgiistraße bauen wir immer Lademöglichkeiten ein“, sagt WWG-Chef Linde mit Blick in die Zukunft.