An der Kirche in Benneckenstein stehen Bauarbeiten an, die noch in diesem Jahr beginnen sollen. Neben dem Dach soll auch der Vorplatz des Oberharzer Gotteshauses erneuert werden. Und dabei, versprechen die Planer, könnte etwas landesweit Einzigartiges entstehen.

Benneckenstein. - Gleich mehrere Arbeiten sollen noch in diesem Jahr an und vor der St.-Laurentius-Kirche in Benneckenstein beginnen. Zum einen stehen Sanierungen an dem Dach des Gotteshauses an. Zum anderen wird laut Pfarrer Ernst-Ulrich Wachter der Kirchenvorplatz umgestaltet.