Vor zehn Jahren hat sich die Wernigeröderin Ricarda Drogan mit ihrem Bekleidungsgeschäft „Platzhörsch“ selbstständig gemacht. Was sie in dieser Zeit erlebte.

Wie Idee zum „Platzhörsch“ in Wernigerode in Afghanistan entstand

Wernigerode - Beim Bundeswehreinsatz in Masar-e Scharif, einer Stadt in Afghanistan, denkt Ricarda Drogan über ihr zukünftiges Leben nach. Zuerst kommt ihr die Idee, ein Autokino aufzubauen. Dann hört sie jedoch, dass ihr damaliger Lieblingsladen in der Breiten Straße 50 schließt. Warum dort nicht einfach selbst ein Kleidungsgeschäft eröffnen? Die ehemalige Soldatin überlegt drei Nächte und mietet schließlich das Geschäft in der Innenstadt.