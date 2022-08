Wie Ilsenburg junge Bäume gegen Trockenheit schützt

In Ilsenburg wurden viele junge Bäume gepflanzt. Damit diese in der Trockenheit nicht eingehen, probiert die Stadtverwaltung einen Tipp aus Wernigerode aus.

Mit Wassersäcken sind die jungen Kastanien in der Wernigeröder Straße in Ilsenburg versehen worden. So sollen die Folgen der Trockenheit gemildert werden.

Ilsenburg - Sie sind dunkelgrün und sie befinden sich an jeder während der Straßensanierung neu gepflanzten Kastanie in der Wernigeröder Straße in Ilsenburg. 100 solcher Bewässerungssäcke hat die Ilsenburger Stadtverwaltung gekauft – zunächst erst einmal zu Testzwecken. „Ich habe die Idee in Wernigerode abgeschaut und mir von dort die guten Erfahrungen schildern lassen. Jetzt testen wir den Nutzen der Säcke auch in Ilsenburg“, sagt Bürgermeister Denis Loeffke (CDU).