Wie im Harz das Löschwasser-Problem gelöst werden soll

Der Schmiedeteich in Schmatzfeld ist seit dem Frühjahr ohne zulaufendes Frischwasser. Der Wasserstand ist um etwa 60 Zentimeter gesunken. Niedrige Wasserstände in Bächen und Teichen erweisen sich als Problem für die Löschwasserversorgung.

Veckenstedt - Nachdem die technische Ausstattung der Nordharzer Feuerwehren in den vergangenen Jahren bedarfsgerecht angepasst und vieles erneuert wurde, steht die Problematik des Brandschutzes jetzt vor ganz neuen Herausforderungen. Was nützt das modernste Löschfahrzeug, wenn es am Wasser zum Löschen fehlt?