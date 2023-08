Wer träumt nicht davon, wie im Hotel zu wohnen, sich um nichts kümmern zu müssen, den Service und das Leben zu genießen. In Wernigerode ist der Startschuss für ein Projekt gefallen, das diesen Traum erfüllen will.

Wohnen wie im Hotel? In Wernigerode soll es möglich werden. An der Zaunwiese in Wernigerode entstehen Wohnungen mit besonderem Service.

Wernigerode - 41 Wohnungen in vier Mehrfamilienhäusern entstehen an der Zaunwiese in Wernigerode. Was den künftigen Mietern hier geboten wird, soll über einfaches Wohnen hinausgehen, versprechen die Investoren.