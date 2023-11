Minsleben. - Vom einstigen Prunk ist nicht viel geblieben. Dort, wo adlige Familien lebten, zog Leerstand ein. Die Spuren der Zeit sind nicht zu übersehen. An der Fassade bröckelt der Putz. Doch damit ist nun Schluss. Das Ehepaar Büchting saniert das alte Rittergut in Minsleben, einem Ortsteil von Wernigerode.

„Ich habe schon immer gedacht, dass das ein tolles Haus ist, in einer tollen Lage“, sagt Jörg Büchting. Auf Radtouren sei der Wirtschaftsingenieur häufiger an dem Gebäude, dass sich zwischen Kirche und Gutspark befindet, vorbeigekommen. Zu schade, um es verfallen zu lassen, war der Gedanke des 45-jährigen Wernigeröders. Also kaufte er das Gebäude, zu dem rund 7.000 Quadratmeter Grundstück gehören 2019 – zur Überraschung seiner Frau.

Dennoch entstanden im Kopf der Tourismusmanagerin, die ihre Wurzeln in der Mongolei hat, sofort Pläne. „Eine Pension, das war schon ein kleiner Traum“, sagt Gerle Büchting.. Aber einen Übernachtungsbetrieb eröffnen – mitten in der gerade beginnenden Pandemie? Zudem ist so ein Betrieb nicht ohne Personal zu stemmen – und das ist aktuell in der Branche rar. Also wurde die Idee wieder verworfen.

Investition in Millionen-Höhe

Stattdessen soll das 1724 errichtete Gebäude – so steht es in einer Inschrift über dem Eingang – Familien ein Zuhause bieten. Fünf Wohnungen gibt es, alle sind bereits bewohnt, informiert Jörg Büchting. Die Mieter stammen aus Minsleben und der Umgebung, sie „helfen tatkräftig mit, anders würde das auch gar nicht funktionieren“. Denn noch stehe jede Menge Arbeit an, um dem geschichtsträchtigen Gebäude zum alten Glanz zu verhelfen.

Im kommenden Jahr soll zum Beispiel die Sandsteinfassade aufgearbeitet werden. Kostenpunkt: rund 100.000 Euro, schätzt der Gutsherr. Dafür gibt es 25.000 Euro Fördergeld aus dem Programm „Denkmalerhalt und kulturtouristische Nutzung historischer Bauten“ des Vereins „Schlösser und Gärten in Deutschland“. Die Summe ist nur ein Bruchteil dessen, was das Ehepaar insgesamt investiert. „Es könnte wohl eine Million werden, inklusive Kaufpreis, 300.000 Euro.“

Monatelang eine Großbaustelle

Was dem Gebäude von außen kaum anzusehen ist: Es war monatelang eine Großbaustelle. Unter anderem mussten neue Leitungen verlegt und die Fenster getauscht, die alten Holz-Türen und die Treppe im großzügigen Flur aufgearbeitet werden, die Wände begradigt. „Hätte ich vorher gewusst, was das alles so mit sich bringt, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht“, gesteht Gerle Büchting. „Neu bauen ist unkomplizierter“, ergänzt ihr Mann. Der Anspruch des Paars sei es, so viel Altes wie möglich zu erhalten und modernen Komfort – soweit es die Vorschriften des Denkmalschutzes zulassen – verbinden.

Der Aufwand habe sich gelohnt – davon hat sich die Familie selbst überzeugt und ein halbes Jahr lang Probe in dem Anwesen gewohnt. „Es ist herrlich ruhig hier. Wir sind abends mit dem Quaken der Frösche ins Bett gegangen und morgens mit dem Zwitschern der Vögel aufgestanden“, schwärmt die Gutsherrin. Dennoch bleibt Wernigerode ihr Wohnort. „Unser siebenjähriger Sohn geht hier zu Schule, hat seine Freunde hier. Da wollen wir ihn nicht rausnehmen“, erläutert die 44-Jährige. Zudem wohnen sie im Elternhaus ihres Mannes, von dem sie sich nicht trennen wollen.

Spuren der alten Bewohner

Bei der Sanierung des Minsleber Gutshauses stieß das Paar immer wieder auf Spuren der vorherigen Bewohner und Nutzer. Unter dem Dach, dort wo heute Weihnachtsdeko lagert, befand sich zum Beispiel die Kammer des Dienstmädchens.

Bis in die 1930er, 1940er Jahre war das Gut in Privatbesitz und bewohnt, sagt Horst Schädel. Der Ortschronist hat sich nicht nur eingehend mit der Geschichte seines Wohnortes Reddeber beschäftigt, sondern auch mit der von Minsleben. „Eine ganze Galerie“ Adliger habe in dem dortigen Rittergut gelebt. Unter anderem die von Reiffensteins, nach denen auch eine kleine Straße in dem Ortsteil benannt ist.

Blick auf das Minsleber Gutshaus vom Garten aus. Rund 7000 Quadratmeter Grundstück gehören zu dem Gebäude. Foto: Sandra Reulecke

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Eigentümer enteignet, der Hof wurde zum Volksgut, informiert Horst Schädel. Das Gebäude wurde Jahrzehnte lang als Schule genutzt, stand dann lange Zeit leer, wechselte die Besitzer.

Dass das Gut nun wieder saniert und bewohnt wird, freut ihn sehr, sagt Minslebens Ortsbürgermeister Andreas Hellwig. „Das ist eine schöne Entwicklung.“ Und, wenn es nach ihm geht, nur ein Anfang. „Wir überlegen gemeinsam mit der Stadt, den Büchtings und anderen Eigentümern, wie wir nun auch den Hof wieder schönmachen können“, so Hellwig. Das sei ein großer Wunsch vieler Einwohner. „Aber da müssen wir Geduld haben und das wird eine große Investition.“