Wie man in der Oberharzstadt Benneckenstein zum Ehrenbürger wird

So sieht der Bürgerbrief des Liborius Friese vom 27. Mai 1848, 45 Jahre alt, aus Wernigerode gebürtig, aus.

Benneckenstein - In Städten und Gemeinden ist es gute Tradition, besonders verdienstvollen Personen mittels Verleihung eines Ehrenbürgerrechts Dank zu sagen. Diese Würdigung wird von Stadt zu Stadt unterschiedlich praktiziert. Während die eine großzügiger mit dem Titel umgeht, neigen andere zur Zurückhaltung. So lief es in Benneckenstein.