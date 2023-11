Wer kann in Zukunft in Ilsenburg die Fernwärme eines Biomasse-Holzkraftwerkes nutzen? Darüber gibt eine Studie Auskunft, die jetzt vorgestellt wurde.

Ilsenburg. - In Ilsenburg liegen die Ergebnisse einer sogenannten Wärmenetz-Studie vor. Ein Planungsbüro hat in den vergangenen Monaten ermittelt, inwieweit die Stadt geeignet ist, an ein sich derzeit noch in der Planung befindliches Biomasse-Holzkraftwerk angeschlossen zu werden und ihre Wärme perspektivisch von dort zu beziehen.

Die Studienergebnisse sind in einer Sitzung des Bauausschusses vorgestellt worden. Thorsten Ebert von der Firma Qoncept Energy aus Kassel informierte, dass große Teile der Kernstadt Ilsenburg mit Wärme aus dem neuen Kraftwerk versorgt werden könnten. Aber er stellte auch klar, wer aus technischen Gründen keine Chance haben wird, an das Kraftwerk angeschlossen zu werden. Dies sind vor allem die Ilsenburger Ortsteile Darlingerode und Drübeck, aber auch energieintensive Unternehmen wie beispielsweise die Grobblech GmbH. Für die Ortsteile seinen die Distanzen zu groß und die bei Grobblech benötigten Temperaturen könne das Biomasse-Holzkraftwerk nicht liefern, sagte Ebert.

Ein Großteil der Stadt, aber auch zahlreiche Unternehmen in den Gewerbegebieten, hätten dagegen gute Chancen, an ein noch zu bauendes Fernwärme-Leitungsnetz angeschlossen zu werden.

Prognosen für Entwicklung des Bedarfs

Thorsten Ebert betonte, dass seine Erhebungen bislang rein theoretischer Natur seien. Er habe in der Studie nur Möglichkeiten aufgezählt, die Basis für weitere detaillierte Planungen sein können. Beschlossen ist also noch gar nichts, wie auch Bürgermeister Denis Loeffke (CDU) bestätigte. Fest steht derzeit nur so viel, dass die Investoren des Kraftwerks nach wie vor zu ihrem Ilsenburger Projekt stehen. Der Bau eines solchen Kraftwerks sei schließlich die Grundlage aller weiteren Dinge. Aber die Chancen für Ilsenburg stehen gut, dass perspektivisch große Teile der Stadt mit Fernwärme versorgt werden könnten.

Ein interessanter Aspekt der Wärmestudie ist auch die Perspektive bei der Versorgung. Laut Thorsten Ebert werde nämlich erwartet, dass der Bedarf an Fernwärme bis zum Jahr 2045 um etwa ein Viertel sinken werde. „Menschen werden weiter ihre Häuser energetisch sanieren, und die Klimaerwärmung ist auch mit berücksichtigt. Da können wir nur Tendenzen herausarbeiten, konkret bezifferbar ist so etwas derzeit nicht“, sagt Ebert. Entscheidender ist aber seine Erwartung, dass trotz der zu erwartenden Bedarfsreduzierung das Kraftwerk auch im Jahr 2045 noch wirtschaftlich betrieben werden könne.

Kosten für die Bürger

Was an Kosten auf die Stadt und vor allem auf die Bürger zukommen wird, das kann derzeit noch niemand beziffern. Dafür gibt es schlichtweg noch zu viele Fragezeichen.

„Wir werden versuchen, so viel Förderung wie möglich für unser Vorhaben zu bekommen und somit die Kosten für die Bürger der Stadt so gering wie möglich halten. Aber ohne eigene Investition der späteren Nutzer wird es bestimmt nicht gehen“, sagte Loeffke abschließend.

Planung für ganz Ilsenburg

Unter diesem Aspekt ist auch die derzeit im Raum stehende Gesamtinvestitionssumme eine geschätzte Größe. Ohne Förderung wird derzeit von einem Kostenvolumen von insgesamt 33 Millionen Euro ausgegangen.

Realisiert werden könnte das Ganze laut Wärmenetz-Studie in drei Stufen. Aber auch das ist bislang nur ein theoretischer Ansatz. Wann der erste Bagger am Kraftwerk und für ein neues Fernwärmenetz anrückt, steht noch in den Sternen. Nächster Schritt im Gesamtprozess ist nun die Erstellung einer Wärmeplanung für die gesamte Stadt.