Benneckenstein - In Benneckenstein ist nach 1990 der Name von Baurat Wilhelm Schmidt als Erfinder der Heißdampf- und Hochdrucktechnik im Lokomotivbau in den Mittelpunkt der Ortsgeschichte gerückt. Ein rühriger „Schmidt-Freundeskreis“ gründete sich, um die Lebensleistung des 1858 in Wegeleben geborenen Erfinders zu dokumentieren. Danach ist mehrfach die Frage aufgekommen, welche Lebensleistungen eigentlich zur Ehrenbürgerschaft des ab 1908 in Benneckenstein ansässigen Erfinders geführt haben.