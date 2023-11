Bei der Ortschaftsratswahl im Blankenburger Ortsteil Wienrode waren am Sonntag, 12. November, drei Sitze zu vergeben. Das Ergebnis könnte knapper nicht ausfallen.

Am Sonntag, 12. November, wurden im Zuge einer Ergänzungswahl drei Sitze im Ortschaftsrat Wienrode neu besetzt. Das Ergebnis könnte knapper kaum ausfallen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wienrode. - Bei der mit großer Spannung erwarteten Ergänzungswahl für den Ortschaftsrat in Wienrode haben sich die Kandidaten der CDU-Liste mit denen der Liste Schönes Wienrode (SW) ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Die Wahlbeteiligung lag am Sonntag bei 62,2 Prozent, was die Bedeutung des Urnengangs verdeutlicht.