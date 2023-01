Wiesngaudi in Wernigerode vorerst gerettet: Wie es jetzt weitergehen soll

Den „Bierkönig“ auf Mallorca bezeichnet Sängerin Mia Julia als ihr Wohnzimmer. Im Herbst verlässt sie dieses aber – um in den Harz zu reisen. Wiesn-Wirt Michael Wiecker hat sie für die Wernigeröder Auflage des Oktoberfests verpflichtet.

Wernigerode - Das war es. Es wird keine Wiesngaudi mehr in Wernigerode stattfinden. Dieses Gerücht kursierte nach der jüngsten Auflage des Party-Reigens in Wernigerode – und sie wurden von Gastwirt Michael Wiecker – teilweise – bestätigt. Nun gibt er Entwarnung: Zumindest in diesem Jahr dürfen Oktoberfest-Fans wieder Dirndl und Lederhosen aus dem Schrank holen.