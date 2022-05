Harz - Im Gebiet des Mittelgebirges ist der Klimawandel angekommen - und setzt vor allem den oft breitkrempigen Lebewesen zu. Feucht und warm, so mögen es die Pilze. Ihre Fruchtstände recken sich verlockend in die Höhe und verheißen Gaumenfreuden. Doch nicht immer sind die kleinen Fundstücke auch genießbar und ungiftig. Von schmackhaften Speisepilzen bis hin zu wahren Giftschleudern ist ein breites Spektrum an Arten aus dem Harz bekannt. Der wohl bekannteste unter den Giftpilzen, der Fliegenpilz, ist nicht nur Pilz des Jahres 2022, sondern auch ein oft gesehener und optisch besonders ansprechender Gast auf den Harzer Waldböden.