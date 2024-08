Wildschwein-Terror in Harzdorf: Bewohner in Angst

Im Harzdorf Schierke wagen sich Wildschweine immer näher an den Menschen heran.

Schierke/Wernigerode. - In Schierke geht die Angst um. Der idyllische Touristenort am Fuße des Brockens wird regelmäßig von Wildschweinen heimgesucht. Auf der Suche nach Nahrung zerwühlen sie Beete und Rasen in den Gärten des Harzdorfes. Und es wird immer schlimmer.