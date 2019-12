Über Nacht gab es den ersten Schneefall dieser Saison. Auch die Zufahrt zum Brockengipfel war tief verschneit.

Schierke l Im Harz hat der Winter Einzug gehalten. In der Nacht zum Donnerstag, 12. Dezember, fielen in Schierke über 5 Zentimeter Schnee. Wie Anwohner berichten, ist es der erste Schneefall in dieser Saison.

Und die meisten sind froh über die weiße Pracht, auch wenn nun Schneeschippen angesagt ist. Bernd Riemenschneider ist extra etwas früher aufgestanden, um die Schaufel zu schwingen: „Es ist supergut, dass wir den ersten Schnee haben. Es könnte zwar mehr sein, wir sind aber erstmal zufrieden", so der Schierker.

Räumdienste im Einsatz

Im ganzen Oberharz sind Räumdienste seit den frühen Morgenstunden im Dauereinsatz, um Straßen und Gehwege freizuhalten. Auch die Zufahrt zum Brockengipfel war tief verschneit, bevor sich Einar Duderstädt mit seinem tonnenschweren Unimog-Schneepflug auf den Weg machte: „Es war der erste Einsatz mit richtig viel Schnee.

Bilder Schnee auf dem Brocken. Foto: Matthias Strauß



Der Räumdienst ist im Harz im Einsatz. Foto: Matthias Strauß



Wie mussten zweimal zum Brocken hoch und wieder runter. Es lagen etwa 10 bis 15 Zentimeter Schnee auf der Straße. Für uns ist diese Lage aber kein Problem."

-5 Grad und Wind

Besucher des Brockens sollten dennoch vorsichtig sein, denn stellenweise ist es sehr glatt. „Die Brockenstraße wird nur mit Splitt abgestumpft, denn im Nationalpark ist es nicht zulässig mit Salz zu streuen", so Duderstädt.

Wer dem Brocken dennoch einen Besuch abstatten möchte, sollte sich warm anziehen. Auf Norddeutschlands höchsten Berg zeigt das Thermometer nur -5´Grad Celsius und durch den Wind fühlt es sich noch viel kälter an.