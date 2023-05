In den sozialen Netzwerken mehren sich die Meldungen: Der erste Christopher Street Day in Wernigerode wird abgesagt. Stimmen die Gerüchte? Das sagt der Veranstalter.

Wird es am 24. Juni ein ähnliches Bild in Wernigerode geben oder wird der erste Harzer CSD doch noch abgesagt?

Wernigerode - Wird der erste Christopher Street Day (CSD) im Harz abgesagt? Seit Tagen geistern Meldungen dieser Art in den sozialen Medien. Grund seien die massive Kritik an der Veranstaltung und Drohungen gegen die Organisatoren sowie Künstler, die an diesem Tag in Wernigerode auftreten wollten.