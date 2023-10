Wernigerode. - Der Aufruhr in sozialen Netzwerken um den Eintrag von Robert Habeck ins Goldene Buch der Stadt Wernigerode hat sich kaum gelegt. Schon droht neuer Ärger: Die Unterschrift des grünen Bundeswirtschaftsministers könnte wieder getilgt werden – wenn es nach dem Willen einer Partei geht.

Eine entsprechende Beschlussvorlage hat AfD-Stadtrat Kai-Uwe Uebner ausgearbeitet. Der Antrag sei im Rathaus eingegangen, bestätigt eine Sprecherin der Stadtverwaltung auf Volksstimme-Anfrage: Er soll am Donnerstag, 26. Oktober, in der nächsten Sitzung des Hauptausschusses beraten und eine Woche später am 2. November im Stadtrat eingebracht werden.

Beides geschieht im nicht-öffentlichen Teil der Sitzungen. Das Kommunalparlament fällt laut der „Richtlinie über die Ehrungen verdienter Persönlichkeiten in der Stadt Wernigerode“ spätestens in seiner Zusammenkunft Anfang Dezember eine Entscheidung.

Was AfD-Politiker aus Wernigerode Robert Habeck vorwirft

In dem Papier, das der Volksstimme vorliegt, begründet Uebner seinen Vorstoß: „Die Person Robert Habeck hat über Jahre bewiesen, dass er wenig Bezug zu Deutschland hat.“ Der AfD-Stadtrat führt unter anderem zwei Zitate des Vizekanzlers als Beleg für dessen „nicht vorhandene Verbundenheit zu Land und Volk“ an. Darunter: „Es gibt kein Volk, und es gibt deswegen auch keinen Verrat am Volk.“

Den Satz hat der Grünen-Politiker laut des gemeinnützigen Recherchezentrums Correctiv 2018 tatsächlich gesagt – allerdings als Antwort auf die Frage in einem Interview, was er mit dem Begriff „Volksverräter“ verbinde. Habeck erklärte demnach, dass er das Wort ablehne. Dabei handele es sich um einen „Nazi-Begriff“, der Menschen stigmatisiere.

Weiter argumentiert Uebner, dass sich bedeutende Wirtschaftsverbände gegen die vom Wirtschaftsminister forcierte Energiepolitik wendeten und Deutschland das einzige Land der Europäischen Union sei, dass statt einem Wirtschaftswachstum sogar einen Abschwung zu verzeichnen habe. Auch das lastet er Habeck an. Laut der Oktober-Konjunkturprognose des Internationalen Währungsfonds ist die Bundesrepublik die einzige große Industrienation, deren Wirtschaftsleistung 2023 schrumpft – um 0,5 Prozent.

Zudem dürfe der Sinn des Goldenen Buches nicht darin bestehen, einem Amt zu huldigen, schreibt Uebner weiter. Auf Volksstimme-Anfrage entgegnet das Stadtratsmitglied: „Es gefällt mir nicht, dass die Beschlussvorlage nicht-öffentlich behandelt wird. “ Das sei nicht im Sinne von Transparenz.

Mehrheit der anwesenden Stadträte müsste für Löschung stimmen

Doch die Richtlinie legt klar fest, dass diese Diskussion nicht-öffentlich erfolgt. Für eine Streichung aus dem Goldenen Buch sind die Stimmen der Mehrheit der anwesenden Mitglieder des Stadtrates sowie eine Begründung notwendig.

Robert Habeck hat sich vor nicht einmal einem Monat in das Buch eingetragen – zur Konferenz der Energieminister von Bund und Ländern Ende September in Wernigerode. Die Entscheidung von Oberbürgermeister Tobias Kascha (SPD) löste turbulente Szenen im Stadtrat und eine Protestwelle bei Facebook im Vorfeld aus: So landete die Stadt bundesweit in den Schlagzeilen.

Der Rathauschef verteidigte die Unterschrift des Vizekanzlers als Zeichen des Respekts und einer Willkommenskultur. So würden seit über drei Jahrzehnten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, Mitglieder der Bundesregierung, Botschafter und Würdenträger in Wernigerode begrüßt, hieß es aus dem Rathaus.