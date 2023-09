Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wernigerode - Langsam tasten sie sich voran. Den kahlen Raum, in dem sie sich befinden, nehmen sie nicht wahr. Die Brille vor ihren Augen verschafft ihnen Zutritt in ferne Welten. Keine realen Welten, sondern virtuelle. Was für viele von uns immer noch wie Science Fiction klingt, ist für Mirko Skroch und Jasmin Strnad von Uniglow Entertainment ein Geschäftsmodell. Mit ihrem in Wernigerode gegründeten Unternehmen erschaffen sie virtuelle Welten.