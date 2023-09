Die Energieministerkonferenz tagt in Wernigerode - auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90 /Die Grünen) hat sein Kommen angesagt.

Wirtschaftsminister Robert Habeck bei Konferenz in Wernigerode

Wernigerode - Vom 26. bis 28. September findet in Wernigerode die Energieministerkonferenz statt. Neben den Energieministern der Länder wird auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) zeitweise an der Konferenz teilnehmen. Großer Bahnhof mit Folgen für die Wernigeröder? Müssen sie durch den Besuch des prominenten Politikers und der Landesminister in den kommenden Tagen möglicherweise Einschränkungen und Sperrungen befürchten?