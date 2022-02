Witterungsbedingt: HSB fährt nicht zum Brocken, Fährbetrieb Barby eingestellt

Aufgrund der ungünstigen Wetterbedingungen ist die Strecke der HSB zwischen Schierke und Brocken nicht befahrbar. Auch die Fähre in Barby fährt heute nicht.

Brocken/Barby (vs) - Der Fährbetrieb Barby ist am Sonntag zum Stillstand gekommen und wird erst am Montag fortgeführt. Dies teilte die Stadt mit.

Und auch die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) reagieren auf die ungünstigen Witterungsbedingungen, die derzeit im Harz vorherrschen. "Der Zugverkehr zwischen Schierke und Brocken ist am 6.2.2022 witterungsbedingt eingestellt", heißt es auf der Internetseite des Unternehmens.

Grund hierfür sind orkanartige Böen, die im Harz immer wieder zu Verkehrbehinderungen und Unfällen führen können. Laut Deutschem Wetterdienst werden diese bis in den späten Abend anhalten.