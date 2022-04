Wo Darts-Club aus dem Oberharz sein Vereinsheim gefunden hat

Die Sportart Darts liegt nicht nur in Großbritannien oder den Niederlanden im Trend – sondern auch im Oberharz. Für die Freunde der spitzen Pfeile gibt es nun ein eigenes Sportlerheim in Elbingerode.

Vor den vier Steeldart-Scheiben an der Ernst-Grube-Straße 16a in Elbingerode stellten sich Guido Hohmann, Danny Heuman, Marius Belger, Peer Künne, Kay Lachmund, Kevin Röschel, Rene Böhme, Holger Neubert und Falk Schneider (von links) zum Erinnerungsfoto zur Einweihung auf.

Elbingerode - Der Präzisionssport Darts hat zuletzt in und um Elbingerode viele Freunde gefunden. Meist gibt es die Gelegenheit zum Geschicklichkeitsspiel daheim in den eigenen vier Wänden oder in Gruppen bei Garagentreffs. Doch nun bietet der neue DC Oberharzer Spitzen einen Trainings- und Wettkampfraum für Liebhaber der spitzen Stahlpfeile an.