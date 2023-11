Mehrere Baustellen beeinträchtigen derzeit den Straßenverkehr in Ilsenburg. Autofahrer müssen noch einige Zeit mit Umleitungen leben.

In der Marienhöfer Straße wird das Pflaster repariert.

Gleich zweimal stehen Autofahrer in Ilsenburg derzeit vor Absperrungen. Die Faktoreistraße ist in Höhe der neuen Kindertagesstätte Am Kitzsteinteich seit Wochenbeginn voll gesperrt. Das Gleiche gilt für die Marienhöfer Straße von der Hirsch-Apotheke bis zur Einmündung Pfarrstraße.

Zwei Wochen werde es voraussichtlich dauern, bis die Bauarbeiten an der Faktoreistraße nahe der Zufahrt zur neuen Kita abgeschlossen, heißt es auf Volksstimme-Nachfrage aus dem Ordnungsamt. Der Grund ist, dass die Einrichtung, die bis März eröffnen soll, an die Verbrauchsmedien angeschlossen wird.

Die Umleitung führt aus Richtung Drübeck über die Hochofenstraße, Karl-Marx-Straße und Friedenstraße. Aus Richtung Stapelburg werden Autofahrer über Friedenstraße, Apfelweg und Veckenstedter Weg geleitet. Wer aus Richtung Veckenstedt kommt, weicht über Apfelweg und Friedenstraße aus.

Steine werden neu gesetzt

In der Marienhöfer Straße werden lose Pflastersteine aufgenommen und neu gesetzt. Dies werde mindestens bis Ende kommender Woche dauern, heißt es aus der Verwaltung. In dieser Zeit ist die Marienhöfer Straße über Schlossstraße und Pfarrstraße zu erreichen, die Richtung der Einbahnstraße wurde geändert.

Dass zeitgleich zwei Bereiche in der Innenstadt gesperrt sind, hätte man laut Verwaltung lieber vermieden, doch habe es keine Alternative gegeben. Die Bauarbeiten sollten aus technischen Gründen da wie dort abgeschlossen werden, bevor dauerhaft Frost herrsche.