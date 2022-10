Wo nachweislich im Harz Wölfe leben

Der Wolf streift wieder durch den Harz - nicht nur in Gefangenschaft wie im ThalenserTierpark Hexentanzplatz.

Wernigerode/Iden - Das Bild eines Wolfes aus einer Fotofalle südwestlich von Wernigerode sorgt für Diskussionen im Harz. Dabei ist der am Dienstag, 4. Oktober, entstandene Schnappschuss beileibe nicht die einzige Spur des Raubtiers in der Region in diesem Jahr.