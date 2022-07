Den Harz entdecken Noch nichts vor am Wochenende? Neun Ausflugstipps für die ganze Familie im Harz

Das Wetter am Wochenende im Harz wird nicht zu heiß und nicht zu kalt, also genau richtig, um etwas zu unternehmen. Was da in der Region geboten wird und in welchen Orten Veranstaltungen für Kinder, Familien, Paare und Singles angeboten werden, haben wir zusammengestellt.