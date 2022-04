Wochenmarkt in Blankenburg wird größer

Blankenburg - Mit flotten, witzigen Sprüchen sprach Franko Almstadt aus Gronau an der Leine (Niedersachsen) die Besucher des neuen Wochenmarktes an und war mit ihnen gleich beim Du. Für Almstadt alias „Blumenfredo“ war es die Premiere auf dem Blankenburger Tummelplatz. Für die Kundschaft bot er unter anderem prächtige Rosen, Beet- und Balkonpflanzen sowie Kräuter an. Bis zu 90 Prozent kommen aus eigenem Anbau, so Franko Almstadt. „Ich finde es hier ganz hervorragend und komme bei Wind und Wetter wieder. Die Blankenburger kaufen gut.“