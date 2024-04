Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wernigerode. - Endspurt an Wernigerodes Eisenberg: In wenigen Wochen sollen die zwei Mehrfamilienhäuser mit 16 Mietwohnungen fertig sein. Die Arbeiten haben in den vergangenen Monaten für Aufregung in der Nachbarschaft und Sorgenfalten beim Bauherr gesorgt.