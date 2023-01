Energiekrise, steigende Preise – auch in Wernigerode. Im Interview mit Volksstimme-Reporterin Ivonne Sielaff verrät Christian Zeigermann, Chef der Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft, unter anderem, warum es sich lohnt, trotz aller Schwierigkeiten Millionen zu investieren.

Die Arbeiten rund um den modernisierten GWW-Wohnblock im Walther-Grosse-Ring in Wernigerode laufen noch. Die Wohnungen sind bis auf zwei alle vermietet.

Wernigerode - Augen zu und durch: Trotz aller Krisen will Wernigerodes Wohnungsbaugesellschaft in den kommenden Jahren im Schnitt 16 Millionen Euro in die Schaffung von neuem Wohnraum stecken. Zielgruppe sind unter anderem junge Familien. Wo die Wohnungen entstehen sollen.