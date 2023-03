Wohnraum und Bauland sind knapp in Wernigerode. Vor allem junge Familien sind auf der Suche nach einem Platz fürs Eigenheim. Bisher mit großen Problemen. Doch es tut sich was.

Wohnraum gesucht: Wo junge Familien in Wernigerode Bauland fürs Eigenheim finden

Startschuss für die Entwicklung des neuen Wohngebiets „Ziegenbergblick“ in Wernigerode. Das Bauland ist begehrt.

Wernigerode - Ein Baugrundstück für ein Eigenheim zu finden – das ist in Wernigerode fast ein Ding der Unmöglichkeit. Die Nachfrage ist riesig, doch es fehlt an Bauland. Das soll sich nun ändern. Am Mittwoch ist der Startschuss für die Entwicklung eines neuen Wohngebietes gefallen. Zielgruppe sind junge Familien mit Kindern.