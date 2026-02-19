Sanierungsbedarf, der demographische Wandel, wenig Zuzug – die Großvermieter aus Elbingerode haben verschiedene Herausforderungen zu bewältigen. Helfen soll unter anderem eine neue Kooperation, mit der leerstehende Wohnungen in der Stadt mit Leben gefüllt werden.

Elbingerode. - „Sozialverträgliche Wohnungen“ anbieten: Das ist das Ziel der beiden Großvermieter Wohnungsbaugesellschaft Elbingerode (WGE) und der Wohnungsgenossenschaft Glück auf. Es sei ein gemeinsamer Weg, den sie beide beschreiten würden. Denn die Probleme in der Oberharz-Stadt sind für sie beide gleich: die Sanierungen langjährig genutzter Wohnungen, der demographische Wandel und damit einhergehende veränderte Wohnungsanforderungen der Mieter – bei Alt und Jung.