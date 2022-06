Wolf: Alpaka-Züchter aus der Stadt Oberharz am Brocken bangen um ihre Herde

Tanne - Was sich Karolin und Thorsten Rekos in Tanne aufgebaut haben, wirkt wie ein Idyll. Ihr Haus thront auf einem sonnenüberfluteten Hügel über dem Oberharz-Örtchen. Das weitläufige Gelände grenzt an den Wald. Auf der Wiese davor genießt eine Alpaka-Herde ein Sonnenbad. Dass die Temperaturen erst knapp über dem Gefrierpunkt liegen, stört die Tiere nicht; sie haben ein flauschig-dichtes Fell. Und – so scheint es zumindest – ein Dauergrinsen im Gesicht. Doch über diesem Szenario liegt ein dunkler Schatten. „Nur einen Kilometer von hier entfernt sollen Rinder vom Wolf gerissen worden sein“, berichtet Thorsten Rekos.