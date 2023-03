Drübeck - Der letzte Wolf, der in der Region um Ilsenburg, gesichtet worden ist, soll im Jahr 1798 am Ferdinandsstein geschossen worden sein. So ist es in verschiedenen Chroniken Ilsenburgs nachzulesen. Danach galt der vierbeinige Räuber rund zwei Jahrhunderte als ausgestorben.

