weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Wanderregion in Sachsen-Anhalt: Wolf im Harz gesichtet? So viele Tiere leben im Nationalpark bei Wernigerode

Wanderregion in Sachsen-Anhalt Wolf im Harz gesichtet? So viele Tiere leben im Nationalpark bei Wernigerode

Wölfe sind im Harz längst heimisch: Welches Rudel für Sichtungen rund um den Nationalpark südwestlich von Wernigerode sorgt und was Wanderer wissen müssen.

Von Holger Manigk 15.12.2025, 06:15
Diese Wolfsspuren im verschneiten Harz gehören zu einem Rudel, dass auch in der Nähe von Wernigerode unterwegs ist.
Diese Wolfsspuren im verschneiten Harz gehören zu einem Rudel, dass auch in der Nähe von Wernigerode unterwegs ist. Foto: WZI/Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt

Wernigerode. - Wölfe versetzen Harz-Wanderer in Aufregung. Funde von Fußspuren und Kot, aber auch Bilder aus Fotofallen zeigen: Die Raubtiere sind längst heimisch in der Region. Bei Wernigerode dürfte ein bestimmtes Rudel dafür sorgen.