Beliebtes Ausflugsziel in Sachsen-Anhalt Wolf im Harz: Verhaltenstipps für Wanderer und Radfahrer bei Begegnungen mit dem Raubtier

Meldungen über Wölfe im bei Wanderern wie Mountainbikern beliebten Nationalpark Harz und angrenzenden Wäldern häufen sich. Begegnungen mit dem Raubtier gelten zwar als selten, doch könnten sich häufen – was Fußgänger und Radfahrer beachten sollten.