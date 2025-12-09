weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Beliebtes Ausflugsziel in Sachsen-Anhalt: Wolf im Harz: Verhaltenstipps für Wanderer und Radfahrer bei Begegnungen mit dem Raubtier

Meldungen über Wölfe im bei Wanderern wie Mountainbikern beliebten Nationalpark Harz und angrenzenden Wäldern häufen sich. Begegnungen mit dem Raubtier gelten zwar als selten, doch könnten sich häufen – was Fußgänger und Radfahrer beachten sollten.

Von Holger Manigk 09.12.2025, 15:15
Im Nationalpark Harz leben zwei Wolfsrudel.
Im Nationalpark Harz leben zwei Wolfsrudel. Symbolfoto: Christian Charisius/dpa

Wernigerode. - Funde von Wolfsspuren und Bilder aus Fotofallen verunsichern Wanderer bei Wernigerode: Das Raubtier ist zurück im Harz. Sachsen-Anhalts Wolfskompetenzzentrum Iden (WZI) hat Verhaltenstipps für Fußgänger und Radfahrer zusammengestellt, die auf die größten Wildhunde treffen.