Beliebtes Ausflugsziel in Sachsen-Anhalt Wolf im Harz: Verhaltenstipps für Wanderer und Radfahrer bei Begegnungen mit dem Raubtier
Meldungen über Wölfe im bei Wanderern wie Mountainbikern beliebten Nationalpark Harz und angrenzenden Wäldern häufen sich. Begegnungen mit dem Raubtier gelten zwar als selten, doch könnten sich häufen – was Fußgänger und Radfahrer beachten sollten.
09.12.2025, 15:15
Wernigerode. - Funde von Wolfsspuren und Bilder aus Fotofallen verunsichern Wanderer bei Wernigerode: Das Raubtier ist zurück im Harz. Sachsen-Anhalts Wolfskompetenzzentrum Iden (WZI) hat Verhaltenstipps für Fußgänger und Radfahrer zusammengestellt, die auf die größten Wildhunde treffen.