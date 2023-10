Der Wolf erobert große Teile Deutschlands zurück, im Harz gelten die grauen Jäger bislang aber als seltene Gäste. In der Nähe von Ilsenburg mehren sich nun die Gerüchte um ein ganzes Rudel der Raubtiere – was ist dran an den Spekulationen?

Ilsenburg - Ein Gerücht sorgt für Aufregung bei Wanderern im Nationalpark Harz: Ein Wolfsrudel soll sich am Scharfenstein rund fünf Kilometer Luftlinie südwestlich vom Großparkplatz am Ilsetal in Ilsenburg herumtreiben. In sozialen Medien kursieren Bilder von Jungtieren.

„Es handelt sich um mindestens zwei erwachsene Tiere und fünf Welpen“, bestätigt Ole Anders auf Volksstimme-Anfrage. Wie der Koordinator des Luchsprojektes Harz berichtet, seien die Jungen immer wieder in Fotofallen getappt – allerdings gebe es keine Aufnahmen gemeinsam mit den beiden Alttieren. Darüber, dass Wanderer die Wölfe beobachtet haben, lägen den Nationalpark-Mitarbeitern keine Informationen vor.

Das komplette Jungtier-Quintett ist nur auf einem Foto aus einer Bilderserie zu sehen: Die Welpen versammelten sich um eine von der Nationalpark-Verwaltung eingerichtete wissenschaftliche Probefläche zwischen der Rangerstation Scharfenstein und der Brockenkuppe. Sie schienen sich nach Worten des Luchsprojekt-Leiters für die an der Stelle abseits öffentlicher Wege installierten Materialien zu interessieren.

Der Versuchsaufbau habe eigentlich nicht dazu gedient, Wölfe zu fotografieren. Die Bilder seien Sachsen-Anhalts Wolfskompetenzzentrum im altmärkischen Iden (WZI) als zuständige Stelle für das landesweite Wolfsmonitoring geschickt worden.

Wolfsrudel streift quer durch Nationalpark Harz

Das Revier des Rudels beschränkt sich laut Anders nicht auf das Gebiet um die knapp 700 Meter hohe Klippe westlich des Ilsetals. Die Familie „durchstreift weite Teile des Nationalparks“. Inzwischen seien die vermutlich im April oder Mai geborenen Welpen relativ groß – und könnten längere Strecken zurücklegen, erläutert der Experte.

So sei die erste Lokalisierung des Elternpaares Anfang Februar 2021 über eine genetische Probe aus der Nähe des Bergdorfes Sieber im Landkreis Göttingen zwischen Herzberg am Harz und St. Andreasberg gelungen. An der Fährte von zwei Wölfen konnten Kot und Urin gefunden werden. Die Auswertung der Proben aus dem Kulmketal ergab: Es handelt sich um ein männliches und ein weibliches Tier.

Das Duo taucht im aktuellen Monitoring-Bericht des Landes Sachsen-Anhalt erstmals auf. Für die Saison von Anfang Mai 2021 bis Ende April 2022 wird das Gebiet nördlich und westlich um den Brocken von Wernigerode über Ilsenburg bis zum Schwerpunkt in der Region Braunlage als Territorium der beiden Wölfe genannt. „Fotofallenaufnahmen zeigten wiederholt zwei gemeinsam laufende Tiere“, heißt es weiter in dem Bericht.

Wölfe bei Braunlage hatten bereits 2022 Nachwuchs

Laut der Nationalpark-Verwaltung hatte das Duo bereits im vergangenen Jahr Nachwuchs – die ersten in der Region geborenen Welpen nach rund 150-jähriger Abwesenheit des Wolfes. „Da hatten wir allerdings größere Schwierigkeiten, einen sicheren Nachweis für die Jungtiere zu erbringen“, ergänzt der Luchsprojekt-Koordinator. Neben dem Rudel streife immer wieder eine einzelne Wölfin durch den Nationalpark, aber auch weiter Richtung Südosten.

Dramatische Folgen für die Wiederansiedlung des Luchses in der Region durch die Rückkehr des hundeartigen Beutegreifers erwartet Ole Anders nicht. „Es kann sicher zur gelegentlichen Auseinandersetzungen kommen“, so der Experte für die Katzen. „Doch es gibt viele Beispiele, bei denen sich Wolf und Luchs problemlos den gleichen Lebensraum teilen.“

Neben dem Territorium Braunlage, das zu Niedersachsen gezählt wird, nennt das WZI ein weiteres nachgewiesenes Wolfsgebiet, dessen Fläche in den Landkreis Harz bis nach Stiege hineinreicht: das um Ilfeld in Thüringen. Auch anderswo in der Region gebe es Hinweise auf Wölfe, antwortet eine Sprecherin der Einrichtung auf Volksstimme-Anfrage. Solche Gebiete würden „verstärkt begangen und untersucht. Der gesicherte Nachweis weiterer Territorien im Harz gelang auch im Monitoringjahr 2022/23 nicht.“

Hinweise seien den Wolfsexperten unter anderem aus dem südöstlichen Harzraum bekannt. Diese reichten für die gesicherte Feststellung eines Territoriums aber noch nicht aus. Die Gegend werde ebenfalls „sehr aktiv“ untersucht.