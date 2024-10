Beim Kampf gegen den jüngsten Großbrand am Brocken kam eine Innovation zum Einsatz: Ein Mittel, das die Ausbreitung des Feuers eindämmt. Während Fragen zu den Folgen für die Natur im Nationalpark Harz laut werden, bezieht die Hersteller-Firma klar Stellung.

Wundermittel bei Feuer am Brocken: Fragen zu Folgen für den Nationalpark Harz offen

Ein Löschflugzeug im Einsatz beim Waldbrand Anfang September am Königsberg unterhalb des Brockens: Laut Nationalpark Harz war eine Fläche von 17 Hektar betroffen.

Schierke. - Beim jüngsten Großbrand am Brocken galt es bei der Einsatzleitung als Meilenstein im Kampf gegen die Flammen: ein so genanntes Retardant, das die Ausbreitung des Feuers hemmen sollte. Nun kommen in der ganzen Region Fragen auf, welche Langzeitfolgen das Flammschutzmittel auf Wasser und Boden im hochsensiblen Gebiet des Nationalparks Harz haben könnte.