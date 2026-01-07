Kulturelle Veranstaltungen, ambitionierte Projekte, die fortgesetzt werden sollen und mehr: Marko Brandt, Ortsbürgermeister von Stiege, berichtet, welche Herausforderungen den Oberharz-Ort weiterhin begleiten und auf welche Feste sich die Einwohner 2026 freuen.

Wunsch nach modernen Straßen, Freude auf Kulturfeste: Darauf setzt Stiege 2026

Ein modernes Straßennetz bleibt in Stiege weiterhin eins der wichtigsten Themen.

Stiege. - Marko Brandt, Ortsbürgermeister von Stiege (FWG Oberharz), verrät, auf welche kulturellen Veranstaltungen er sich 2026 freut und welche Neuerungen er sich für den Oberharz-Ortsteil wünscht. Mit ihm hat Reporter Matthias Distler gesprochen.