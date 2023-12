Beleidigungen und Gewalt in der Kita: Eltern aus dem Harzkreis schildern, wie die Vorschulzeit ihres Sohnes zum Alptraum wurde und wie der Träger der Einrichtung reagierte.

Nicht der erste Fall im Harz: Wurde ein Junge in der Kita misshandelt?

Wernigerode. - Die Eltern erkennen ihr Kind nicht wieder. Der Junge aus dem Harz ist in sich gekehrt, pult sich die Fingernägel herunter, will nicht mehr zur Kita gehen. Schuld daran, davon sind die Eltern überzeugt, sind zwei Erzieherinnen. „So etwas darf nicht passieren“, betont der Vater. Überforderung, Stress oder persönliche Probleme der Frauen entschuldigten nicht, was geschehen sei.