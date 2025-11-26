Die Zahnarzt-Praxis von Dr. Mirco Jogschies ist von Benneckenstein nach Hasselfelde gezogen. Was das für Gründe hat und welche Leistungen der Zahnarzt im Oberharz anbietet.

Zahnarzt-Praxis-Umzug im Harz: Was Patienten in neuen Räumen angeboten wird

Zahnarzt Dr. Mirco Jogschies, Ersthelferin Nina Unger (links) und Lena Weidling, zuständig für Prophylaxe, freuen sich über die neuen Praxisräume in Hasselfelde.

Hasselfelde. - Eine frisch gestaltete Praxis, moderne Räumlichkeiten und besser erreichbar für Patienten: Die Praxis von Zahnarzt Dr. Mirco Jogschies, die sich zuvor in Benneckenstein befand, hat einen neuen Standort in Hasselfelde.