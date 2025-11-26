weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Von Benneckenstein nach Hasselfelde Zahnarzt-Praxis-Umzug im Harz: Was Patienten in neuen Räumen angeboten wird

Die Zahnarzt-Praxis von Dr. Mirco Jogschies ist von Benneckenstein nach Hasselfelde gezogen. Was das für Gründe hat und welche Leistungen der Zahnarzt im Oberharz anbietet.

Von Matthias Distler 26.11.2025, 18:15
Zahnarzt Dr. Mirco Jogschies, Ersthelferin Nina Unger (links) und Lena Weidling, zuständig für Prophylaxe, freuen sich über die neuen Praxisräume in Hasselfelde.
Zahnarzt Dr. Mirco Jogschies, Ersthelferin Nina Unger (links) und Lena Weidling, zuständig für Prophylaxe, freuen sich über die neuen Praxisräume in Hasselfelde. Foto: Matthias Distler

Hasselfelde. - Eine frisch gestaltete Praxis, moderne Räumlichkeiten und besser erreichbar für Patienten: Die Praxis von Zahnarzt Dr. Mirco Jogschies, die sich zuvor in Benneckenstein befand, hat einen neuen Standort in Hasselfelde.