Bei Survivaltrainer René Golz in Benneckenstein war zuletzt ein Fernsehteam der Serie „Löwenzahn“ zu Gast - um zu zeigen, wie man ohne Ausrüstung im Wald überlebt.

Benneckenstein - Fritz Fuchs sieht man normalerweise an seinem Bauwagen in Bärstadt. Doch für eine Folge der ZDF-Kinderserie „Löwenzahn“ sind Fuchs alias Guido Hammesfahr und ein Team der Produktionsfirma Studio TV Film Berlin in den Harz gereist (die Volksstimme berichtete).