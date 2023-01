Darum setzen sich die Betreiber des Campinplatzes „Camping am Brocken“ in Elbingerode für den Kinderschutzbund Harz ein.

Kerstin Spormann (links) vom „Camping am Brocken“ und Mitarbeiterin Steffi Hartung (3. von rechts) übergeben die Spende an Annette Klaue, Vorsitzende des Kinderschutzbundes Harz (3. von links). Mit dabei: Schatzmeisterin Karin Förster, Vize-Vorsitzende Tabea Zander und Schriftführer André Weber (von links). Katrin Schröder

Elbingerode/Wernigerode - Kinder sind ihren Eltern nicht nur lieb, sondern auch teuer – das weiß Kerstin Spormann aus eigener Erfahrung. Die Elbingeröderin betreibt mit ihrem Mann Dennis den Campingplatz „Camping am Brocken“ und ist selbst zweifache Mutter. Als es darum ging, wie der Erlös der jüngsten Spendenaktion verwendet wird, war klar: „Es soll an Kinder gehen“, so Kerstin Spormann.