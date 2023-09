Pure Zerstörungswut hat an Hasselfeldes beliebtestem Wanderweg gewütet. Mit den Folgen muss sich der Harzklub befassen, berichten Mitglieder des Zweigvereins.

Zerstörung an Wanderweg um Talsperre bei Hasselfelde

Diese Bank an der Hassel-Vorsperre wurde samt Betonfundament auf der Verankerung gerissen.

Hasselfelde - Herausgerissen, demoliert und weggeworfen: Am Rande des Weges, auf dem Wanderer gerne ihre Runde um die Hassel-Vorsperre drehen, bietet sich derzeit ein Bild der Zerstörung. Mitglieder des Harzklub-Zweigvereins sind erschüttert über das, was möglicherweise am Wochenende geschehen ist.