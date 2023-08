Reinhard Steeger (links) löst Reinhard Holmer (rechts) als Direktor des Diakonissen-Mutterhauses in Elbingerode ab. Holmer hat das Haus seit 2011 geleitet und ist nun im Ruhestand.

Volksstimme: Herr Steeger, Herr Holmer – wie geht es Ihnen nach dem Abschied beziehungsweise der feierlichen Amtseinführung?Holmer: Also, ich bin entlastet (lacht). Es war für mich und meine Frau ein sehr schöner Tag, weil man zurückschauen kann auf vieles, was man längst vergessen hat. Zwölf Jahre sind doch eine lange Zeit. Wenn man merkt, dass doch manches gut geworden ist und auch so gesehen wird, dann bin ich sehr dankbar.Steeger: Ich habe den Tag sehr positiv erlebt. Es war ein gutes Gefühl, mit hineingenommen zu werden und viele Leute kennenzulernen, aus der Region und dem gesamten Netzwerk.