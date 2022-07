Zu viel Müll in Wernigerode: Wie sich die Stadt dagegen zur Wehr setzt

Unzählige Einwegbecher landen tagtäglich im Abfall. Müll, der vermieden werden könnte. In Wernigerode wird deshalb nun ein erster Schritt in Richtung sauberere Innenstadt getan.

Wernigerode - Müll und kein Ende. Bei Stadtfesten mit Tausenden von Gästen quellen in Wernigerode die Abfalleimer über. Auch an normalen Wochentagen fällt in der Touristenstadt jede Menge Müll an. Diesem Müll sagt Wernigerode jetzt den Kampf an.