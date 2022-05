Zu wenig Garagen für Wernigerodes Feuerwehr - was die Stadt nun plant

Stellplatzmangel bei der Feuerwehr: Bislang hieß es aus dem Rathaus in Wernigerode, es werden deshalb Carports für die Feuerwehr-Fahrzeuge gebaut. Alles andere sei für die Stadt zu teuer.

Kein Platz für die Einsatzfahrzeuge bei der Wernigeröder Feuerwehr. Sogar in der Werkstatt parken die Autos.

Wernigerode - Ein Fahrzeug steht in der Werkstatt, eins rostet in der Waschhalle vor sich hin. Ein weiteres steht immer draußen. Es fehlt an Stellplätzen bei Wernigerodes Feuerwehr. Für die Brandschützer ein unhaltbarer Zustand.