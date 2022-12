Zuckersüßes Handwerk: Konditor-Lehrling verrät Plätzchen-Rezepte

Laura Brandt ist Auszubildende zur Konditorin. Ihre Lehre absolviert sie in Wernigerode. Derzeit steht das Plätzchenbacken ganz oben auf der Liste ihrer Aufgaben. Zwei der Rezepte verrät sie zum Nachmachen.

Wernigerode - Laura Brandt macht ihr Hobby zum Beruf. Sie absolviert in Wernigerode eine Ausbildung zur Konditorin. Zurzeit bedeutet das Plätzchen backen und Schmalzkuchen zubereiten im Akkord. Rund ein Zentner Mehl wird in ihrem Lehrbetrieb, dem Konditorei-Café „Am Markt“ in Wernigerode, täglich zu Teigen verarbeitet. Doch das reicht der 18-Jährigen noch nicht – sie backt zu Hause weiter.